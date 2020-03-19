預期稅後錄淨虧損主要歸因於預期收入大幅下降；集團已將其生產基地從上海工廠遷至安徽雙樺熱交換系統有限公司(公司擁有86.49%股權的附屬公司)所屬的位於生產成本較低的安徽省的一家新工廠，其主體工程已經完成，為此搬遷所產生的費用增加及處置閒置存貨的損失；集團對存貨和應收帳款的減值準備。

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