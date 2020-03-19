雙樺控股發盈警
2020年03月19日 17:58
東網電視更多新聞短片
雙樺控股(01241)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度將錄得稅後淨虧損介乎約3,100萬至3,400萬元人民幣(下同)，而截至2018年12月31日止年度則錄得稅後淨虧損約1,300萬元。
預期稅後錄淨虧損主要歸因於預期收入大幅下降；集團已將其生產基地從上海工廠遷至安徽雙樺熱交換系統有限公司(公司擁有86.49%股權的附屬公司)所屬的位於生產成本較低的安徽省的一家新工廠，其主體工程已經完成，為此搬遷所產生的費用增加及處置閒置存貨的損失；集團對存貨和應收帳款的減值準備。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！