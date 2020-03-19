中國新城市發盈喜
2020年03月19日 18:12
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中國新城市(01321)發盈喜，預期截至2019年12月31日止年度會錄得綜合淨利潤，預計不少於4,000萬元人民幣。相較於2018年，公司業務盈利能力大幅提升。
上述轉虧為盈主要原因，集團於本年度內核心商業地產開發的結轉收入增多，其多為毛利較高的項目，所以毛利於本年度內大幅增加；另外，集團經營的酒店所產生的收益及利潤持續改善。
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