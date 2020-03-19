鱷王、巴菲特遭「打臉」！呢隻基金今年逆市狂賺74%

新冠肺炎疫情爆發以來，全球股市「陷熊」，連「鱷王」達里奧旗下基金及「股神」巴菲特投資旗艦巴郡都招致不同程度損失，然而，外媒報道，一些對沖基金卻在動盪市中收穫頗豐。

報道引述公司向投資者發布的通報顯示，One River Asset Management的Discretionary Long Volatility Fund今年以來跳漲了74%。One River管理超過8億美元的資產。

另外，截至3月13日，專注於波動性交易的Convex Asia Fund估計漲幅達19%；CQS Asian Macro Fund同期勁揚6.9%。

一些基金因市場波動性加劇而得益，Convex的負責人表示，大部分收益都是在上周錄得。上周標指的波幅有3個交易日達到了7%以上，而截至周三(18日)，標指連續8個交易日的波動率都至少達到4%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626