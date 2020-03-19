傳日資券商野村削減國金兩層樓面　僅續租四層

外電引述消息報道，日資券商野村將會削減位於中環國際金融中心二期的兩層樓面。

據悉，目前野村正租用該幢超甲級寫字樓25樓、26樓、27樓、30樓、31樓及32樓，共六層樓面。不過該公司最新已決定續租26樓、30樓、31樓及32樓，租約期由2021年1月1日至2023年12月31日，意味不再租用25樓及27樓。

事實上，去年11月該廈已出現類近事件。美國道富亞洲於早年已簽約租用國際金融中心二期68樓、69樓全層，以及70樓多個單位，租約期由2019年2月1日至2022年1月底。

不過，據資料顯示，該公司於去年10月中與業主簽訂協議，退租其中70樓的單位，租期提前於今年1月底結束。至於仍保留租用的兩層樓面，則預先續租兩年，由2022年2月1日至2024年1月底。

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