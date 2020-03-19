【雙重夾擊】九巴去年少賺27%　今年1月載客量急挫

集團表示，盈利下跌主要由於員工的薪酬及福利持續優化，令員工成本上升，以及於2019年下半年持續的社會事件，導致公共交通服務受阻所致。

九巴於2019年錄得除稅後盈利3.149億元，相對2018年的4.343億元減少27.5%。九巴於2019年的車費收入為68.665億元，較2018年增加0.6%。車費收入增加主要由於現有路線服務水平提高和新服務引入，令2019年上半年載客量提升，但因受到下半年持續的社會事件所影響，交通嚴重受阻，大幅抵銷上半年載客量的增幅。九巴2019年的總載客量達10.229億人次，每日平均280萬人次，與2018年持平。2019年的其他收益中包括政府燃油補貼1.372億元。

展望未來，集團表示，全球及本地經濟的種種不明朗因素，油價波動，本地鐵路網絡不斷擴展，加上九巴和龍運的票價調整申請仍等待政府審批，令巴士營運充滿挑戰。

自2019年中起，社會事件一直影響香港整體社會，加上香港受到新型冠狀病毒疫情影響，香港社會以至交通業界面對前所未有的嚴重打擊，儘管九巴及龍運迅速採取一系列措施，包括加強車廂清潔、進行公共衛生宣傳，及要求所有車長在工作時戴上口罩等，以提升對乘客及員工的保障。

然而，學校延長停課安排，部分政府公務員及不少企業僱員實行留家工作，旅遊、零售、銀行等行業大幅萎縮，令九巴及龍運自2020年1月下旬的載客量錄得非常顯著的跌幅。雖然香港經濟前景充滿困難，集團已適時作出班次調整及節省資源的安排，並會繼續靈活調配車隊，採取適當措施開源節流，確保業務的可持續發展。

此外，集團會以開辦新路線及特別線，擴展服務版圖。其中，快將啟用的蓮塘口岸，成功投得新路線的經營權，接載乘客來往屯門及香園圍邊境管制站，相信能為集團的業務和發展帶來機遇。另外，位於東九龍優越地段的巧明街項目，預計2022年中落成，為股東帶來穩定的回報。

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