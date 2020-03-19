中國寶豐國際發盈警
2020年03月19日 18:33
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中國寶豐國際(03966)發盈利警告，與2018年同期之應佔溢利約4.42億元人民幣(下同)相比，公司擁有人截至2019年12月底止年度之應佔溢利預期將減少約30至35%。儘管如此，預期集團2019年度之除利息及稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)與2018年度約4.63億元之EBITDA相比上升約1至6%。
公司擁有人應佔溢利減少乃主要由於折舊開支及財務費用於2019年5月收購中國寧夏回族自治區銀川市的光伏項目之350兆瓦光伏發電設備、配套設施、物料存貨、產品及配件後有所增加；稅項因於2019年8月16日宣派中期股息及公司一間附屬公司有權享受的3年免稅期屆滿而增加，從而令所得稅開支增加。該等負面影響因其他收入增加被部分抵銷。
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