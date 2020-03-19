公司擁有人應佔溢利減少乃主要由於折舊開支及財務費用於2019年5月收購中國寧夏回族自治區銀川市的光伏項目之350兆瓦光伏發電設備、配套設施、物料存貨、產品及配件後有所增加；稅項因於2019年8月16日宣派中期股息及公司一間附屬公司有權享受的3年免稅期屆滿而增加，從而令所得稅開支增加。該等負面影響因其他收入增加被部分抵銷。

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