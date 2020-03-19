中移：疫情後日均數據用量跌2% 上月客量流失仍少
2020年03月19日 18:39
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市場相信新冠肺炎疫情令人「宅在家中」推高網絡數據流量，惟中國移動(00941)董事長楊杰表示，其實中移日均數據用量在疫情出現後下跌約2%。不過，他強調，疫情有望推動內地進一步數碼化，又謂公司已從網上進行5G設備招標，下半年會「加班加點」把5G建設進度趕回來。
他表示，中移今年5G建設目標包括新建25萬個5G基站、覆蓋全國所有地級市以上城市(主要是省會和直轄市)，5G客增加7,000萬戶。
但令人關注的是，楊杰提到，受疫情影響，中移2月份流動客戶減少725萬戶，4G減少1,200萬戶，家庭(寬頻)客戶淨增數量按年少約60%。至於是否與內地去年11月起容許消費者攜號轉台有關，他表示中移客量一向是最大，政策令客戶減少實屬正常，惟整體而言流失量依然很少。事實上，中移1月份流動客量淨減86.2萬，基本上是過去20年來從未見過的事。
財務總監董昕表示，國際漫遊的收入貢獻本來就不多，因此即使疫情拖低漫遊收入，對公司今年業績的影響不大。
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