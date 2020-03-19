中移：今年5G資本開支大增至1千億人幣

簡勤稱，現有5G客戶當中只有15%是年輕人，預期拓展年輕人市場後會對ARPU有幅度較大的推動作用，而且隨着5G手機的普及，市場會愈來愈感受到5G的好，使用量會更多。

另外，中移董事長楊杰會業績電話會議上確認，中移與同樣取得4.9GHz 5G頻段的中國廣電洽談，探討「共建共享、合作共贏」的可能性。儘管楊杰不願透露當中詳情，惟提到中移會以4.9GHz覆蓋人流較多熱點和支援特殊應用場景，中移目前會優先使用2.6GHz頻段發展5G網絡。

中移今年的5G資本開支將由240億元人民幣(下同)大增至1,000億元。財務總監董昕稱，5G基站成本為4G的2至3倍，中移會透過推動產業鏈的成熟程度尋求降低5G設備的研發成本，繼而是5G的建設成本。

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