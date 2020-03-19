柏匯開放式戶減至460萬售 未計使費已蝕6.7萬

環球經濟環境欠佳，肺炎疫情未止，樓市再錄蝕讓成交。美聯李振榮表示，西灣河柏匯高層B室，實用面積210方呎，開放式間隔，原叫價490萬港元，減價至460萬元售出，呎價21,905元。

據了解，原業主於2015年8月以約466.7萬元一手買入單位，未計使費帳面已蝕約6.7萬元。

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