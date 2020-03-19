新冠肺炎：惠譽降亞太區壽險業評級展望至「負面」

國際評級公司惠譽表示，考慮到近期新冠肺炎疫情爆發對亞太地區壽險公司信用質量造成的相關影響，已將該地區(包括中國、日本和南韓)壽險行業的評級展望從穩定調整至負面。

惠譽指出，近幾個月以來，壽險行業面臨的不確定性大幅上升，因為金融市場受到嚴重干擾(這可能會持續相當長一段時間)，死亡率風險或將激增(嚴重程度在現階段尚不明確)。全球股票市場走低及利率下行將在短期內令壽險公司的盈利、準備金和資本金承壓。長期而言，宏觀經濟環境的持續動盪可能會引發信用市場的進一步惡化，從而導致債券和貸款違約增加，加劇壽險公司的法定資本水平壓力。

惠譽擬於近期對包括中國、日本和南韓在內的亞太地區受評壽險公司展開深入評估，其中包括確立新的基準和壓力情形評級假設，以反映新冠病毒疫情帶來的上述不確定因素。在此評估過程中將優先考慮目前評級展望為正面的評級。此外，惠譽預期，部分評級展望為穩定的壽險公司將被調整為負面，而目前評級展望為負面的壽險公司短期內被調降的可能性較高。

該機構預計，金融市場的衝擊將在多個方面影響保險公司的財務指標，包括評估假設調整及與變額和指數年金相關的內含保證利率變化令準備金要求提高、淨投資收益率及利差下降、對沖成本攀升，及由於資產餘額減少導致手續費收入降低。

擁有股票等高風險資產敞口的亞太壽險公司將最易受到金融市場波動的衝擊。進一步降息將加劇資產和負債之間的期限錯配，影響保險公司償付能力的穩定性。此外，持有整付(躉繳)保費保單佔較高比例的保險公司，將因新業務停滯引發業務增長放緩而產生現金流壓力。

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