香港電訊：年底5G服務覆蓋率達九成

他強調，公司具豐富頻譜資源、光纖網絡廣泛、4G網絡強勁等優勢，而其5G服務將基於4G服務再疊加。另外，公司是香港唯一一家擁有固網和流動網絡的供應商，可以將5G網絡傳輸速度，由1Gbps升級至10Gbps，以高速光纖接通5G發射站。

另外，CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠表示，5G月費計劃將可「跟5G Samsung旗艦手機」作預售。若現有4G客戶希望試用5G計劃，8GB、12GB計劃可即時到門市轉用，月費不變。此外，5G服務亦設有家庭月費計劃。

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