香港電訊：年底5G服務覆蓋率達九成
2020年03月19日 18:53
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CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠
香港電訊(06823)將於4月1日啟動5G服務，集團工程部董事總經理林榮執於網上會議時表示，早前已實測5G網絡，在市區網絡速度保持600至700Mbps。5G服務首階段網絡主要覆蓋黃金地區，並會繼續伸延網絡覆蓋至全港各區及主要港鐵線路，預料年底覆蓋率可達九成。
他強調，公司具豐富頻譜資源、光纖網絡廣泛、4G網絡強勁等優勢，而其5G服務將基於4G服務再疊加。另外，公司是香港唯一一家擁有固網和流動網絡的供應商，可以將5G網絡傳輸速度，由1Gbps升級至10Gbps，以高速光纖接通5G發射站。
另外，CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠表示，5G月費計劃將可「跟5G Samsung旗艦手機」作預售。若現有4G客戶希望試用5G計劃，8GB、12GB計劃可即時到門市轉用，月費不變。此外，5G服務亦設有家庭月費計劃。
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