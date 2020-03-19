德視佳：中國診所陸續恢復營運
2020年03月19日 19:03
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德視佳(01846)公布，由於新冠肺炎疫情，其於中國業務營運在2020年1月底暫停，但自2020年2月中旬至3月初已陸續恢復。集團目前於中國營運6家診所，於重慶及福州的診所建設項目目前正按計劃進行，預計暫時不會有重大不利影響。
歐洲業務方面，由於確診個案愈來愈多，董事認為，疫情可能會對歐洲業務造成不利影響，現正確保其診所及諮詢中心採取有效的預防措施。
截至周四(19日)，就董事所知及所悉，集團於中國和歐洲的醫務人員及其他非醫務人員均未被診斷感染新冠肺炎。
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