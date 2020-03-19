德視佳：中國診所陸續恢復營運

歐洲業務方面，由於確診個案愈來愈多，董事認為，疫情可能會對歐洲業務造成不利影響，現正確保其診所及諮詢中心採取有效的預防措施。

截至周四(19日)，就董事所知及所悉，集團於中國和歐洲的醫務人員及其他非醫務人員均未被診斷感染新冠肺炎。

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