二手蝕讓潮！旺角金鑽璽兩層5200萬沽　帳輸逾4200萬

據土地註冊處資料，旺角彌敦道705號銀座式商廈金鑽璽錄得成交，大廈低層兩層全層合共以5,200萬港元沽出，新買家同為THE PUN U DISTRICT ASSOCIATION OF HONG KONG。

資料顯示，上述兩層單位由李姓業主持有，於2013年8月分別以4,729.46萬元購入，兩層購入價合共9,458.92萬元。以新成交價計算，帳面蝕讓約45%或4,258.92萬元。

【柏匯開放式戶減至460萬售 未計使費已蝕6.7萬】

環球經濟環境欠佳，肺炎疫情未止，樓市再錄蝕讓成交。美聯李振榮表示，西灣河柏匯高層B室，實用面積210方呎，開放式間隔，原叫價490萬港元，減價至460萬元售出，呎價21,905元。

據了解，原業主於2015年8月以約466.7萬元一手買入單位，未計使費帳面已蝕約6.7萬元。

【租客執平貨！GRAND YOHO三房3年多帳蝕163萬沽】

樓價回落及低息環境持續，吸引租客入市。中原潘鈺恒表示，元朗GRAND YOHO 9座中層F室成交，實用面積799方呎，三房套房間隔，業主因為小朋友於港島上學，決定搬屋，去年9月開價1,650萬港元放售單位，期間市況淡靜，放盤多時仍未有客問津，上月輾轉降價至1,180萬元，近日終有實客誠意洽購，最終決定以1,140萬元沽出單位，呎價14,268元。

潘鈺恒表示，買家為YOHO Midtown租客，見樓價回落，決定把握機會置業，農曆新年後開始睇樓，見上址減價後價錢吸引，即拍板承接。原業主則於2016年9月以1,303萬元一手買入單位，持貨3年多，現轉售單位，帳面蝕約163萬元或13%。

不過，上述計算並未計及發展商提供的回贈金額，若計及相關回贈，蝕讓幅度將減少。

【劈價賣樓套現！何文田山畔一房730萬沽 帳蝕77萬】

美聯徐艷月表示，股市震盪，有業主決定劈價百萬沽樓套現，經該行沽售何文田山畔一房單位，成交價730萬元。

上述成交為何文田山畔1座極低層D室，實用面積352方呎，屬一房間隔，企理實用，加上項目新簇，而且價錢吸引，吸引上車客承接。據悉，單位去年底開價860萬元放售，而因應近期市況變動，決定劈價130萬易手，成交價730萬元，減幅約15%，實用呎價約20,739元。

【富榮花園地舖1738萬低市價一成沽 9年帳蝕40萬】

市區舖市錄蝕讓個案。消息透露，旺角海庭道8號富榮花園第2座地下雙號舖，面積581方呎，原叫價2,800萬元，以約1,738萬元沽出，低市價一成。

據悉，舖位原業主2011年買入價1,778萬元， 即帳面蝕讓40萬元。

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