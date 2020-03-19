金管局：市場傾向持更多美元現金　扯高拆借成本

美國月內大幅調低美元政策利率至「近零」水平，並向市場注入大量流動性，惟美元流動性仍持續緊張，美元及港元拆息更不跌反升。香港金融管理局副總裁李達志於《匯思》撰文解釋，歐美國家的疫情不斷擴大，促使投資者的避險情緒升溫，把資金從股票市場甚至其他資產市場調走，持有更多現金，美元成為投資者首選避險工具。

他並指，在這種市況下，很多金融中介機構亦傾向持有更多美元現金，以應付客戶提款要求，為自己的投資增加按金，或其他不時之需。基於市場供求，美元流動性近日因而變得緊張，亦令美元資金的拆借成本相應提高，並未隨美國聯儲局調低政策利率而下降。

他相信，美國聯儲局減息以及其他增加美元流動性的措施，可能需要一些時間才能充分發揮出其政策傳導作用，不過情況應該是會逐漸改善。

香港方面，在聯繫匯率制度下，港元同業拆息水平會受到美元息率影響，令近日港元拆息企穩。他並指，港元拆息亦受市場對港元資金需求等因素影響，最近的集資活動及季結等因素，均增加市場對港元資金需求。整體而言，香港的貨幣市場運作保持有序，銀行間的港元拆借活動正常進行。

他指，以1個月期的拆息為例，形容目前1至2厘的水平不算太高，至於隔夜拆息大多保持在1厘左右，到了下午當銀行較爲確定當天的支付需要後，隔夜拆息往往更會顯著下調。

他重申，香港銀行體系資本充足，流動性亦保持充裕。此外，銀行持有的1萬億元外匯基金票據，亦為體系的流動性提供了强大緩衝，而金管局的流動資金安排在有需要時亦可以為銀行提供支援，該局會密切監察市場情況，並根據聯繫匯率制度確保香港貨幣穩定。

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