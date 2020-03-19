爵士花園高層呎售逾1.63萬元　低市價約8%

股市波動，豪宅屋苑亦現減價交投。美聯鍾坤文透露，何文田爵士花園1座高層C單位，實用面積904方呎，大幅減價約222萬元，以1,478萬元沽出，呎價16,349元，低市價約8%。資料顯示，原業主於2008年以約828萬元入市，是次轉售帳面獲利約650萬元，期內物業升值近79%。

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