新盤UPDATES：新界區新盤下周加入搶客戰團

發展商無懼疫情擴散及股市波動，相繼部署開售全新大型項目，有新界區新盤更準備全速登場，最快下周開價及開放示範單位，加入推盤搶客行列。

●Wetland Seasons Park第2期最快下周開價

大型新盤積極部署推售。新地代理總經理胡致遠稱，天水圍Wetland Seasons Park第2期有機會下周發布樓書，並公布首張價單，兩個全新示範單位最快下周開放，希望月內可以開售。發展商今日(19日)亦會向地產代理發出委託書，並派發樓盤推介小冊子。

●會地O’EAST各期套現逾340億 加強防疫賣樓

疫情下新盤銷售保持踴躍，會德豐地產主席梁志堅稱，旗下將軍澳日出康城O’EAST各期項目，至今累積已售出3,836伙，佔可售單位約97%，套現逾340億港元。單是今年已沽367伙，套現34.5億元，其中OCEAN MARINI暫時賣出190餘伙。

該公司常務董事黃光耀表示，旗下日出康城3個項目，共提供4,000多伙，料最終可套現逾400億元，全新12期料最快兩年後可登場。OCEAN MARINI本周六次輪銷售單位，已錄逾2,000個登記。

該盤周六發售將加強抗疫措施，售樓處將進行霧化消毒，揀樓人士亦須登記資料，並續設有人流管制等。梁指出，目前疫情仍未解決，近日更多海外人士回港，政府須加快應對，料當局會有把握。對於金融市場持續震盪，他認為，環球股市下跌肯定對樓市會有影響，料稍後將會喘息，目前香港仍有很多人想買樓，需求很大，填海造地只屬遠水，不能救近火，樓價「真係跌唔到」。

●賢文禮士高層戶減價逾5%促銷

據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下九龍塘賢文禮士，剛再度更新價單，3座10樓C單位，實用面積883方呎，價單售價由2,729.3萬減至2,586.8萬元，減幅逾5.2%，最新折實售價約2,179.64萬元，呎價約24,684元。若與2017年4月最初推出時，折實售價約2,740.7萬元比較，單位累積減價逾20%。

●瑧頤終止買賣單位極速再獲承接

新世界發展（00017）旗下元朗瑧頤，日前終止買賣合約的19樓B5單位，實用面積316方呎，火速再度沽出，最新成交價為547.9萬元，呎價17,339元。

●御半山II期交易告吹單位再度賣出

新鴻基地產（00016）位於屯門的御半山II期，售出2B座20樓G單位，實用面積447方呎，售價697.04萬元，呎價15,594元。成交紀錄冊顯示，該單位原本於2019年6月曾以766.74萬元賣出，但日前列明為終止買賣，並迅速再度獲買家承接。

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