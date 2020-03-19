新冠肺炎：小米供應鏈恢復八成　5G手機策略不變

截至目前，小米武漢地區近2,000名員工零感染，而在確保內部防疫制度完善下，對供應鏈復工進行物資、財務、法務援助，達致80%供應鏈成功復工，集團維持經營生產秩序，確保Redmi K30 Pro順利於3月24日推出及相關供應鏈運作。

王翔又指，相信停產的影響，主要集中在首季度，而智能手機屬於常用智能設備，5G換機潮仍然強勁，在疫情有所緩和，需求將有報復式反彈，強調其5G產品發佈策略不會有太大改變，預期今年仍會發布至少十款5G手機。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626