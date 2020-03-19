新冠肺炎：翠華餐廳威靈頓街分店暫停營業
2020年03月19日 20:10
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翠華控股(01314)表示，新冠狀病毒自本年初開始帶來了全球性的疫情問題，全球經濟已步入危機，香港也不例外。受疫情影響，首當其衝的是餐飲業，由於市民減少外出用餐，為了有效控制成本，集團位於中環威靈頓街的分店會暫時停止營業，而中環德輔道中分店會如常為食客提供服務。此外，客人亦可透過電話或網上外賣平台訂取食物，集團有完善的外賣速遞團隊，確保為客人提供迅速安全高質的餐飲服務。
該集團又表示，面對經營困難時刻，多謝部分業主提出減租，共度時艱，供應商提供訂單折扣優惠，各分店員工緊守崗位，做好衞生及防疫措施，為食客提供優質服務，現時首要任務是大家上下一心，齊心抗疫，期望餐飲業盡快渡過嚴冬，疫情受控，社會恢復正常。
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