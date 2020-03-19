新冠肺炎：翠華餐廳威靈頓街分店暫停營業

該集團又表示，面對經營困難時刻，多謝部分業主提出減租，共度時艱，供應商提供訂單折扣優惠，各分店員工緊守崗位，做好衞生及防疫措施，為食客提供優質服務，現時首要任務是大家上下一心，齊心抗疫，期望餐飲業盡快渡過嚴冬，疫情受控，社會恢復正常。

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