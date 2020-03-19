【飯碗不保】美國上周失業救濟申領人數跳升7萬人
2020年03月19日 20:34
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情的影響開始反映在美國經濟數據之上。美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數大增7萬人，至28.1萬人，遠超經濟師預期只增至22萬人。至於前周止持續申領人數則微升2,000人，至170.1萬人，少過預期的173.8萬人。
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