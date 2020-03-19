樓價UPDATES：二手更淡！低市價及蝕讓個案湧現

環球市場出現動盪，各區住宅屋苑除了出現減價成交個案，更開始出現低市價及蝕讓情況。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙2座低層N室，實用面積348方呎，開放式間隔，業主一直將單位收租，直至租客近日搬出，即決定將單位放售。業主叫價830萬元，最終願再減27萬元以803萬元將單位易手，呎價23,075元，略低於市價。

●北角海峰園南峰閣低層F室，實用面積623方呎，2房間隔，座向南面望樓景，獲區外換樓客以1,000萬元承接，呎價16,051元，低市價約一成。

●北角富利來大廈成交B座低層02室，實用面積225方呎，開放式間隔，座向北面望街景，獲區外上車客以390萬元承接，呎價17,333元，屬市價水平。

●中半山樂信臺1座低層A室，面積約746方呎，為三房一套間隔。單位早於去年9月時已放售，並叫價1,700萬元，放盤至近日終微減32萬元或約2%，以1,668萬元交吉易主，呎價約22,359元。

●薄扶林置富花園為1座高層C室，實用面積為588方呎，為三房間格，同區用家希望由兩房換三房，叫價由930萬元議價後，終以約850萬元成交，呎價約14,456元。

●太古城夏宮閣中層G室，實用面積約580呎，原業主叫價約為1,180萬元，議價後以1,168萬元成交，呎價約為20,138元。

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九龍區

●紅磡何文田山畔1座極低層D室，實用面積352方呎，屬1房間隔，單位去年底開價860萬元放售，而因應近期市況變動，決定劈價130萬易手，成交價730萬元，減幅約15%，呎價約20,739元。據了解，原業主於2016年10月斥807.324萬元一手購入，是次轉手帳面蝕約77.324萬元。

●牛頭角得寶花園E座高層01室，實用面積398方呎，屬2房間隔，望內園，擁靚裝修，獲年青夫婦垂青，經一輪還價後終以635萬元承接，呎價約15,955元。

●奧運站帝柏海灣2座低層H室，實用面積約592方呎，三房套間隔，享單邊開揚公園景觀。單位於今年3月初開始放盤，業主原開價1,350萬元，經議價後減價45萬元或約3.3%，終以1,305萬元沽出，呎價約22,044元。

●牛池灣峻弦6座中層D室，向東北望山景，1房間隔，實用面積約425方呎，單位以700萬元放盤約1星期即獲區內客接洽，議價後減價25萬元，以約675萬元成交，呎價約15,882元。

●大角咀港灣豪庭4座低層H室，2房間隔，實用面積約320方呎，以615萬元放盤數個月後獲外區客接洽，議價後減價7萬元，以約608萬元成交，實用呎價約19,000元。

●牛池灣居屋瓊山苑F座低層07室，實用面積434方呎，2房1廳間隔，座向西南，外望景觀開揚。單位原開價528萬元，減價36萬元或6.8%，最終以自由市場價492萬元成交，呎價11,336元。

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新界區

●青衣盈翠半島11座低層G室，實用面積533方呎，兩房間隔，向東南，景觀開揚，去年9月叫價950萬元，累減98萬元或1成，最終以852萬元沽出，呎價15,985元。

●馬灣珀麗灣1座中層G室，實用面積532方呎，兩房間隔，向正南，享園景，2月中叫價665萬元放售，最後累減26.2萬元或約4%，以638.8萬元成交，呎價12,008元。

●元朗金龍樓1座高層G，實用面積約431方呎，為兩房間隔，外望可享市中心景觀。單位原開價530元，經議價後減價10萬元或約2%，終以520萬元交易，呎價約12,065元。

●粉嶺帝庭軒5座中層A室，實用面積約419方呎，為兩房間隔，外望為開揚遠景，單位以578萬元獲買家承接，呎價約13,795元。

●大埔白石角嘉熙本月暫錄約8宗租賃成交，屋苑最新錄5座低層F室，實用面積325方呎，1房間隔，業主預期於4月收樓，見租客願意預先繳付一年租金，議價後以11,500元租出，呎租約35.4元。

●上水彩蒲苑D座高層06室，實用面積394方呎，2房間隔，以自由市場價446萬元獲承接，呎價11,320元。

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