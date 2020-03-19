中華煤氣：削派紅股是因環球前景黯淡

然而，他直言，暫時對全球新冠肺炎疫情和金融市場暴瀉．雙重夾擊的下的前景較為悲觀。

就煤氣去年純利銳減，陳永堅指，主要原因是集團所佔中環國際金融中心(IFC)投資物業之重估增值，從2018年逾20億元顯著減少至約2億元，畢竟物業增值不能永無止境，「始終有一個時間佢會平衡落嚟，依家似乎已經到咗依個平衡點」。撇除IFC估值因素，煤氣稅後溢利跌約7%至67.66億元。

業績通告顯示，煤氣去年收入升近4%至406.28億元，主要靠燃氣、水務有關業務之內地收入增長8.5%至271.16億元推動，惟該業務之香港收入倒退2.8%至97.98億元。

去年下半年本港社會衝突持續升溫下，該公司去年全年煤氣銷售倒退2.8%，差過管理層去年8月中調低後的指引下限(跌1.5%)。

基於不確定性甚高，陳永堅沒有給出今年指引，但提到本港售氣量工商業及民用分別佔55%及45%，即使現時食肆叫苦連天，惟市民更注重個人衞生，且多了用熱水清潔，可局部抵銷工商業用氣之倒退，現時估計本港首季煤氣銷量按年倒退5%以內。

然而，由於內地售氣量中工商業佔比遠高於香港，他指出，以疫情導致經濟停擺，集團今年首2個月內地售氣量倒退差不多2成，惟隨着疫情受控，3月份跌幅應能縮窄至10至15%，下半年或回復正常。

新能源業務方面，去年收入倒退12.82%至27.11億元。陳永堅指，新能源業務去年受累甲醇、乙二醇等商品價格下滑，拖低內蒙古煤化工項目的業績，集團今年會為其進行整改，提高產品質素及降低成本。

他又稱，江蘇張家港市之非食用生物油脂加工生產氫化植物油(HVO)正興建第2期項目，擴大生產規模至年產25萬噸，預計今年中投產。以HVO添進柴油後可減低碳排放，油價暴瀉對該項目應該沒有影響，其投產後應令煤氣新能源業務下半年有所改善，惟一些項目也會受油價低迷衝擊。

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