華融金控發盈警
2020年03月19日 21:01
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華融金控(00993)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度錄得淨虧損，虧損金額與2018年同期相若，但相對於截至2019年6月30日止6個月所報告的虧損大幅增加，主因是下半年經濟環境複雜多變及香港證券市場持續震盪下行影響，預期就債務工具的直接投資、應收帳款、貸款及孖展融資墊款加大撥備力度，且按公允價值計入損益帳的金融資產不利公允價值變動而產生的未變現虧損亦將增加。
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