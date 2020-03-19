二手蝕讓潮！馬鞍山星漣海售950萬　3年輸逾兩球

美聯黃森傑表示，馬鞍山星漣海3B座高層B室，實用面積769方呎，去年底樓市辣招期未屆滿時，以1,150萬港元開價放售，近日剛滿3年，即減價至950萬元售出，呎價11,935元。

原業主於2017年3月以1,153.6萬元一手買入，持貨屆滿3年轉售，帳面虧損約203.6萬元或約17.6%。根據成交紀錄冊，當年發展商有提供代繳從價印花稅等優惠。

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