夜市UPDATES：美股三大指數轉升　港夜期高水107點

美國政府救市一招接一招，美股波動依舊。美股道指早段急插700點後「V彈」，目前報19,966點，升67點；標指報2,408點，升10點；納指報7,143點，升154點。

消息指，中國政府或推出數萬億元人民幣的財政刺激措施，2.8萬億元人民幣地方專項債用作推動基建。惟港股期指夜市變動不大，目前報21,816點，跌25點，高水107點。

事實上，新冠肺炎疫情的影響開始反映在美國經濟數據之上。美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數大增7萬人，至28.1萬人的兩年新高，遠超經濟師預期只增至22萬人。至於前周止持續申領人數則微升2,000人，至170.1萬人，少過預期的173.8萬人。

美國銀行美國經濟學家Michelle Meyer正式宣布，美國經濟已經陷入衰退，失業率上升、財富受損，以及信心低迷將隨之出現。該行預計，美國經濟將在第2季崩潰，GDP萎縮幅度將達12%，令今年全年GDP萎縮0.8%。

另外，摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli大幅下調了美國經濟增長預期，預計一季度實際GDP年化增長將為下滑4%，二季度更慘，可能大跌14%。他稱，若美國經濟再次出現如此之大的單季跌幅，則將遠超2008年第4季金融海嘯最嚴重時期美國經濟8.4%的萎縮程度。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)認為，新冠肺炎疫情大爆發，將令美國企業損失高達4萬億美元(約31萬億港元)，會有很多人破產。他說：「目前發生的事是我們一生中未遇過的...我們是正在經歷危機，對很多人來說是重大虧蝕...需要政府花很多錢、極多的錢。」

截至2019年底，美國國內生產總值(GDP)逾21萬億美元，故「鱷王」也預期，全球企業將損失達12萬億美元。因此，美國財政刺激政策最少需要1.5萬億至2萬億美元，而現時美國白宮正籌劃介乎8,500億至1萬億美元以上的刺激政策。

高盛前總裁、一手推動減稅，惟因反對貿易戰而辭職的美國白宮前首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)警告，美國失業率將十分迅速及巨大的到來！

他說：「我相信我們將會見到巨大的失業浪潮，十分、十分快會來臨。」不過，他未有預測失業率會飆到甚麼程度。

他又說：「我希望我們所有的預測都是錯，但你今天確實不能外出工作，即使你想外出及工作，也不會獲得准許。如果你是Uber司機，你會嘗試加價，但仍然不會有人坐，更重要的是，你已經失業了，這不是你願意，但沒有機會給你。」

歐洲方面，歐央行推出7,500億歐元救市措施，歐股先升後回，目前英股跌2.1%，此前有消息指，英國倫敦最快周五「封城」；德股跌1.59%；法股跌1.14%。

【21:30】雖然全球央行紛紛救市，但疫症對經濟的影響開始浮現，美股開市早段仍然偏軟，道指跌430點，至19,468點；納指跌65點，至6,924點；標指跌16點，至2,381點。由於有兩人確診新冠肺炎，紐交所將於下周一起暫時關閉交易大堂，改為全電子化交易。

面對疫情擴散，折扣零售商沃爾瑪會維持開放，但會縮短營業時間，沃爾瑪股價早段升1.8%至124.24美元；百思買亦會維持開放及縮短營業時間，並會限制店內消費者數目，百思買股價早段挫4.19%至51.74美元。

摩根大通將暫時關閉約1,000家分行以防疫，摩通股價早段跌4.07%至80.47美元。

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