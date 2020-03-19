【全球攬炒】美國銀行正式宣布美陷衰退　料次季崩潰

外國傳媒報道，美國銀行美國經濟學家Michelle Meyer周四(19日)正式宣布，美國經濟已經陷入衰退，失業率上升、財富受損，以及信心低迷將隨之出現。

該行預計，美國經濟將在第2季崩潰，GDP萎縮幅度將達12%，令今年全年GDP萎縮0.8%。失業率則估計在第2季期間，平均每個月流失約100萬個職位，全季職位流失將高達350萬。

按目前預期，美國經濟將在4月進入谷底，然後以非常緩慢的速度恢復增長，並在7月逐漸恢復正常。

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