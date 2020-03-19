【全球攬炒】「鱷王」警告一生未遇過　很多人會破產

外國傳媒報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)認為，新冠肺炎疫情大爆發，將令美國企業損失高達4萬億美元(約31萬億港元)，會有很多人破產。

他說：「目前發生的事是我們一生中未遇過的...我們是正在經歷危機，對很多人來說是重大虧蝕...需要政府花很多錢、極多的錢。」

截至2019年底，美國國內生產總值(GDP)逾21萬億美元，故「鱷王」也預期，全球企業將損失達12萬億美元。因此，美國財政刺激政策最少需要1.5萬億至2萬億美元，而現時美國白宮正籌劃介乎8,500億至1萬億美元以上的刺激政策。

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