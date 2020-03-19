【全球攬炒】美前首席經濟顧問警告「巨大失業潮快到」

外國傳媒報道，高盛前總裁、一手推動減稅，惟因反對貿易戰而辭職的美國白宮前首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)警告，美國失業率將十分迅速及巨大的到來！

他說：「我相信我們將會見到巨大的失業浪潮，十分、十分快會來臨。」不過，他未有預測失業率會飆到甚麼程度。

他又說：「我希望我們所有的預測都是錯，但你今天確實不能外出工作，即使你想外出及工作，也不會獲得准許。如果你是Uber司機，你會嘗試加價，但仍然不會有人坐，更重要的是，你已經失業了，這不是你願意，但沒有機會給你。」

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