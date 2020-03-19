兩位聯儲局前主席齊呼籲：須更多工具紓緩經濟衝擊

兩名聯儲局前主席耶倫和伯南克在外媒發表聯名文章，指出聯儲局必須遏制新冠肺炎帶來的長遠影響，確保底子良好但面對暫時性困難的借款人可以獲取足夠信貸。二人指出，聯儲局可以考慮的措施包括設立定期拍賣機制輔助貼現窗、利用回購機制為更多借款人以抵押品拆入資金，以及為銀行提供低成本融資機制，為家庭和小型企業提供支持。

隨着疫情的影響開始浮現，耶倫和伯南克形容聯儲局在救市上扮演有用角色，同時財政政策亦需要發揮更大功能。

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