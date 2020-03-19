【香港冇得比】美擬全民派錢 3星期內收到

外國傳媒報道，美國財長姆紐欽表示，美國總統特朗普打算向美國人合共派錢5,000億美元，並分為兩大部分。

首先是每名成年人派1,000美元(約7,800港元)，小孩派500美元(約3,900港元)。一個4人家庭，就是3,000美元(約2.3萬港元)。只要國會同意，美國人3個星期內就會收到錢。

在上述6個星期後，如果總統依然宣布進入國家緊急狀態，將額外再派3,000美元現金。

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