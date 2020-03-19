【全球救市】英國緊急減息0.15厘加碼QE 歐股轉升
2020年03月19日 22:35
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，英倫銀行(即英國央行)緊急減息0.15厘，利率降至0.1厘，並將英國國債和企業債持有規模增加2,000億英鎊至6,450億英鎊，大部分增持資產將是英國國債。
歐洲股市跌轉升，英股升0.86%；德股升0.62%；法股升1.19%。英鎊兌美元短線下挫後反彈，現報1.1668，漲0.46%。
英倫銀行表示，今天宣布的資產購買將會盡快完成，逐步將在適當的時候向市場發布進一步的指導意見，又認為疫情將導致大規模的經濟衝擊，有必要進一步推出一攬子措施。
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