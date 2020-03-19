【全球救市】英國緊急減息0.15厘加碼QE　歐股轉升

外國傳媒報道，英倫銀行(即英國央行)緊急減息0.15厘，利率降至0.1厘，並將英國國債和企業債持有規模增加2,000億英鎊至6,450億英鎊，大部分增持資產將是英國國債。

歐洲股市跌轉升，英股升0.86%；德股升0.62%；法股升1.19%。英鎊兌美元短線下挫後反彈，現報1.1668，漲0.46%。

英倫銀行表示，今天宣布的資產購買將會盡快完成，逐步將在適當的時候向市場發布進一步的指導意見，又認為疫情將導致大規模的經濟衝擊，有必要進一步推出一攬子措施。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626