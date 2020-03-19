百信國際發盈警
2020年03月19日 22:37
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百信國際(00574)發盈警，預期截至2019年12月底止將錄得淨虧損不少於8,000萬元人民幣(下同)，2018年則錄得淨虧損6,340萬元。
公司指，錄得虧損的主要原因是公司經營表現轉差，導致去年毛利減少；及新冠肺炎疫情影響中國客戶收取逾期應收帳款，令公司去年確認應收款項減值虧損約8,600萬元，2018年則為1,500萬元。
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