【全球攬炒】蓋茨：犧牲經濟封城　10周後疫情能受控

外國傳媒報道，美國知名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)呼籲美國總統特朗普應宣布「鎖國」30天救市，微軟創辦人蓋茨則表示，若能有效執行檢測和避免人群聚集，大約最多10周就能降低感染數量，但當然會對經濟衝擊很大。

蓋茨指出，中國應對疫情的檢測和「封城」等避免人群聚集的措施非常有效，現在新增的病例已降低很多。因此，若一個國家能有效執行檢測和封鎖措施，約在6到10周後，新增的病例就會大減，並能準備解封，呼籲大眾應保持冷靜，應對前所未有的情況。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626