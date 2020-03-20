東方日報B1：美元獨強匯市崩圍　鎊跌穿9港元

各國央行及政府不斷加推救市措施，依然無法紓緩新冠肺炎疫情蔓延所觸發的市場恐懼。融資市場壓力爆升，加上企業及銀行紛瘋搶美元應付日常運作及償債所需，刺激美元匯價近期狂飆。惟超強美元的單邊走勢日益形成，將使其他國家債務壓力驟增，一旦爆煲恐造成環球金融風暴2.0，市場開始揣測美國聯儲局及其他主要央行隨時出手干預外匯市場。

反映美元兌主要六隻貨幣的美匯指數周三一舉升穿100點大關，為2017年四月來首次後，周四再升1.2%至102.371點，彭博現貨美元指數連升8日並創出紀錄新高。富瑞環球外匯交易主管Brad Bechtel表示，環球極度需求美元，金融市場的去槓桿化只令情況進一步惡化。

不過，美元大幅升值不利美國出口競爭力，亦加重大量借入美元債務、尤其是新興市場企業和政府的負擔。ING策略員特納周三發表報告稱，如果一隻貨幣引發環球資產市場拋售，它明顯地是美元，並指市場開始談論當局可能干預匯市，若非目的為了推低美元，至少希望使市場冷靜下來。

特納又認為，美國白宮是干預匯市的最大「粉絲」，因為美元加權匯價正邁向紀錄新高，美國財長或希望啟動「按鈕」。他估計如果華府採取行動，將拋售歐元和日圓，兩隻貨幣由外匯穩定基金持有，可為市場帶來急需的美元流動性。

七大工業國（G7）上一次聯手干預匯市要追溯至2011年日本「三一一」地震後。澳洲央行行長洛威周四透露該行尚未干預匯市，但有必要時準備行動，挪威亦警告隨時入市干預。而一直對匯市進行干預的瑞士央行則指瑞士法郎進一步被高估，表明會加強干預。

美元強勢下，避險貨幣日圓也難匹敵，周四最多跌至109.55兌每美元，挫1.36%，每百日圓低見7.1956港元。其他主要貨幣中，英鎊續創三十五年新低，最多挫1.15%至最低1.1474美元，每英鎊失守9算港元，低見8.9121；歐元一度漲0.6%，但之後曾倒跌1.73%至1.0726美元。

另有市場人士指出，美元近期急升也反映市場質疑英國政府抗疫不力，令全球最大外匯交易中心倫敦的交投量大幅降低，維持市場流通的莊家消失，加劇匯市波動和恐慌，並稱只有很少交易員押注美元向下。

至於澳元及紐元本周先後跌穿60美仙後，澳元周四曾瀉最多4.56%，低見55.1美仙，每澳元低見4.2799港元；紐元亦挫4.7%至54.7美仙。分析認為若澳元跌勢加劇，未來數周可能下試2001年創出的47.76美仙紀錄低位。此外，油價崩圍拖累挪威克朗周三大最多13.88%至1971年以來新低後，周四再插7.47%至12.1333兌每美元，創出紀錄新低。

亞幣方面，南韓圜曾跌3.88%，創2009年以來新低，收市挫3.22%至1,285.73兌每美元；資金大舉流出印度股市，盧比首次跌穿75兌每美元心理關口。印尼盾挫4.53%至15,913兌每美元，加拿大豐業銀行料續瀉至16,000水平，即1998年亞洲金融風暴以來新低。

新韓銀行經濟師Min Gyeong-won稱，各國的寬鬆力度愈大，美元被囤積更多，聯儲局的致勝招數失效，因市場根本不聽，令美元混亂加劇，亞洲貨幣插得愈深。

滿地可銀行歐洲外匯策略主管加洛指，倫敦可能封城令所有交投銳減，市場洗倉致惡性循環，導致交投萎縮。去年10月，全球匯市每日交易金額6.6萬億美元，當中倫敦佔2.88萬億美元。

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