麥嘉嘉：債彈添亂　美釀信貸風暴

美股月內多次觸發熔斷機制，信貸市場風險擴散，國際機構面臨贖回壓力導致資金流出股市。投資者大規模贖回基金，基金拆倉，拖累金股匯債同被拋售，紐約期金跌至去年十二月以來新低。

在恐慌情緒主導下，投資者拋售風險資產並傾向持有現金。資金流入美元及短債避險，美匯指數偏強，更升穿100水平，將不利新興市場及人民幣。不過，歐洲央行宣布啟動7,500億歐元緊急資產購買計劃，將會持續至今年底，壓低歐元區借貸成本，投資策略上，投資者增持美元及美國短債。

另外，各國實施封鎖措施以遏止新冠肺炎疫情擴散，導致全球燃料需求崩潰，油價大跌，紐約期油暴瀉至18年新低，拖累石油股表現；需求減弱，加上新一輪石油價格戰，能源企業的債務違約率料飆升。

全球多國實施旅遊禁令，美國航空業嚴重受挫，數據顯示，疫情對能源業、航空業、旅遊酒店業、零售業、物流業等威脅最大，投資者宜避開相關企業的股債。

事實上，美國信貸市場正加劇緊張，基金應付客戶的贖回要求，高槓桿基金現拆倉潮，債券買賣叫價拉闊等，多間企業預備提取備用信貸，以應對疫情造成的現金流緊張，投資者需注意下一個衝擊市場因素，將是違約潮及資金緊張所引致金融系統性風險。

個股方面，騰訊（00700）公布截至去年底止全年業績，收入按年增長21%至3,773億元（人民幣‧下同），純利增長22%至943.5億元。手機遊戲收入增長再加速，按年增長37%至260億元，主要受惠於《王者榮耀》、《和平精英》以及海外市場的快速增長。金融科技及企業服務業務上季則繼續穩健增長，收入按年增長39%至299億元。網絡廣告收入則增長19%至202億元，當中社交及其他廣告收入按年增長37%，媒體廣告收入下降24%。

整體而言，騰訊全年業績符預期，集團指自新冠肺炎疫情爆發後，進一步體現遠程辦公及遠程醫療服務的效用，旗下產品「騰訊會議」自去年十二月底推出後的兩個月內，日活躍帳戶數超過1,000萬，成為中國目前最多人使用的視頻會議專用應用程式，並為集團收入新來源。不過，環球股市動盪，港股陷入技術熊市。資金避險，令高風險、估值偏高的科網股遭拋售，表現受限制，短期股價技術阻力位360港元。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票）

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