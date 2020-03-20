特朗普：向來不喜歡公司回購股票

美國總統特朗普在白宮新聞發布會上表示，在新冠肺炎疫情期間，他不會反對禁止取得聯邦政府援助的企業進行股票回購。

特朗普說，向來不喜歡公司股票回購，但很難阻止企業這樣做，而他會直接叫公司不要回購。現時，白宮及國會正在敲定超過1萬億美元的救市計劃，其中，受到疫情打擊最沈重的美國航空業有望得到逾500億美元的資助。

不過，一些國會議員認為，如果要資助美國企業，就必須先行禁止股份回購。根據S&P Dow Jones數據，過去5年，美國4大航空公司(達美航空、美國航空、西南航空、聯合航空)累計回購金額已達390億美元。

回購是公司動用手頭現金，在市場上買入公司股份。這樣做可以變相提高每股盈利，因為即使公司盈利不變，每股盈利會因股本減少而增加。有不少分析認為，美股長逾10年的大牛市，部分也是由於回購。

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