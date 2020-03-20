歐股收市回穩　歐元匯價急挫2%

環球金融市場回穩，歐股收市亦做好。英國富時100指數收報6,161點，升71點或1.4%；法國CAC指數收報3,855點，升100點或2.68%；德國DAX指數收報8,610點，升168點或2%。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，各地主要央行均出手救市。歐洲央行周四宣布實施7,500億歐元的緊急抗疫買債計劃(PEPP)，以應對新冠肺炎疫情，另擬調整量化寬鬆(QE)的限制措施。

此外，英倫銀行(即英國央行)緊急減息0.15厘，利率降至0.1厘，並將英國國債和企業債持有規模增加2,000億英鎊至6,450億英鎊，大部分增持資產將是英國國債。

英鎊兌美元報1.1631，升0.2%；歐元兌美元急跌2.1%，報1.068。

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