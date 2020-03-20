紐約期金收市微升 美匯指數升穿102
2020年03月20日 02:03
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(Getty Images圖片)
國際金價周四(19日)上揚，紐約期金收報每安士1,479.3美元，升1.4美元或0.09%。
Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示，各地政府及央行均均推出救市措施，令債市規模增加，對金價將有支持。
美匯指數報102.58，升1.4%。
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