「石油大戰」稍為降溫　紐約期油收市飆升23%

「石油大戰」似有降溫迹象，加上美國有意穩定油市，刺激國際油價周四(19日)大幅回升。紐約期油收報每桶25.22美元，升4.85美元或23.81%，創自1983年3月有紀錄以來最大單日升幅。

布蘭期油收報每桶28.47美元，升3.59美元或14.43%。

外媒報道，美國能源部首批將購買3,000萬桶原油作戰略石油儲備，而總統特朗普則稱，將在適當的時候介入石油市場，以解決產油國之間就減產問題而出現的爭端。

另外，沙特阿拉伯和伊拉克宣布，大幅削減石油運費回扣實際，相當於提高油價。

沙特和伊拉克削減了向部分原油買家提供的運費回扣，實際提高了價格。其中，沙特阿美的「運費保護計算」將限制在公司官方售價的10%，並將這決定歸咎於「不同尋常的運費市場狀況」。

伊拉克國家石油銷售公司SOMO向客戶發出的通知顯示，4月歐洲和美國的買家將不會獲得運費回扣，稱原因是「在原油價格急劇下跌的同時，運費出現了前所未有的巨大變化」。

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