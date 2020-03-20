美股收市：道指升188點　Uber急飆近4成

美國政府救市一招接一招，刺激股市周四(19日)稍為喘定。道指早段急插700點後「V彈」，其後反覆向好，收報20,087點，升188點或0.95%；標指收報2,409點，升11點或0.47%；納指收報7,150點，升160點或2.3%。

個股方面，叫車平台Uber行政總裁Dara Khosrowshahi表示，截至2月底持有不受限制現金達100億美元，足以應對新冠肺炎疫情對業務的影響。Uber股價全日升38.26%，收報20.49美元；同業Lyft收報20.7美元，升28.97%。

新冠肺炎疫情的影響開始反映在美國經濟數據之上。美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數大增7萬人，至28.1萬人的兩年新高，遠超經濟師預期只增至22萬人。至於前周止持續申領人數則微升2,000人，至170.1萬人，少過預期的173.8萬人。

美國銀行美國經濟學家Michelle Meyer正式宣布，美國經濟已經陷入衰退，失業率上升、財富受損，以及信心低迷將隨之出現。該行預計，美國經濟將在第2季崩潰，GDP萎縮幅度將達12%，令今年全年GDP萎縮0.8%。

另外，摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli大幅下調了美國經濟增長預期，預計一季度實際GDP年化增長將為下滑4%，二季度更慘，可能大跌14%。他稱，若美國經濟再次出現如此之大的單季跌幅，則將遠超2008年第4季金融海嘯最嚴重時期美國經濟8.4%的萎縮程度。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)認為，新冠肺炎疫情大爆發，將令美國企業損失高達4萬億美元(約31萬億港元)，會有很多人破產。他說：「目前發生的事是我們一生中未遇過的...我們是正在經歷危機，對很多人來說是重大虧蝕...需要政府花很多錢、極多的錢。」

截至2019年底，美國國內生產總值(GDP)逾21萬億美元，故「鱷王」也預期，全球企業將損失達12萬億美元。因此，美國財政刺激政策最少需要1.5萬億至2萬億美元，而現時美國白宮正籌劃介乎8,500億至1萬億美元以上的刺激政策。

高盛前總裁、一手推動減稅，惟因反對貿易戰而辭職的美國白宮前首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)警告，美國失業率將十分迅速及巨大的到來！

他說：「我相信我們將會見到巨大的失業浪潮，十分、十分快會來臨。」不過，他未有預測失業率會飆到甚麼程度。

他又說：「我希望我們所有的預測都是錯，但你今天確實不能外出工作，即使你想外出及工作，也不會獲得准許。如果你是Uber司機，你會嘗試加價，但仍然不會有人坐，更重要的是，你已經失業了，這不是你願意，但沒有機會給你。」

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