港股ADR收漲344點 騰訊衝破350元關
2020年03月20日 04:45
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美股回穩，刺激港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報22,054點，升344點或1.56%。
大型藍籌全線靠穩，滙豐控股收報45.14元，較港收市升0.54元；騰訊控股收報351.61元，較港收市升8.61元。
內銀股上漲，建設銀行收報6.07元，較港收市升0.11元；工商銀行收報4.99元，較港收市升0.09元。
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