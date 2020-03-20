拉加德：歐元區大部分經濟已暫時癱瘓

外媒報道，歐洲央行行長拉加德表示，需要通過大膽的、協調的對策來應對新冠肺炎病毒帶來的衝擊，指該央行將探索所有選項來幫助經濟應對此次衝擊，主要考慮到歐元區經濟的很大一部分已處於暫時癱瘓狀態，預計經濟活動將出現顯著減少。

她又說，已完全準備好根據需要，盡可能擴大資產購買計劃的規模和實施時間，並調整其資產組合的構成，認為面對疫情，貨幣政策必須確保為經濟中的所有領域提供支持性融資條件，並且必須保持金融部門的流動性。

拉加德又提到，經濟面臨的極度不確定性已導致融資條件收緊，特別是長期債券。

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