雲遊就追討收購北京西瓜投資協議賠償保留法律權利

於周三(18日)，公司收到賣方及空中集團的回函，表明已經收到繳款通知函，對於公司為北京西瓜任命進行2020年6月1日至12月31日期間的審計工作之審計師提出異議，並表明未能確認公司提供的北京西瓜溢利或虧損數字。

公司指出，曾於2月20至29日與賣方及空中集團溝通，並提出任命北京西瓜審計師的建議，並要求其於2月28日或之前確認。惟截至2月28日，對方一直沒有確認。由於在限期前沒有收到其異議，因此公司視之為同意對北京西瓜審計師之任命。

公司會保留相關法律法規下的權利，以追討因2019年4月24日簽訂的收購北京西瓜投資協議產生的賠償，並將與法律顧問研究下一步可行方案。

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