雲遊就追討收購北京西瓜投資協議賠償保留法律權利
2020年03月20日 07:22
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雲遊控股(00484)公布，有關收購北京西瓜互娛科技69.84%股權，於3月10日公司指示其中國法律顧問向賣方、空中集團及北京西瓜發出繳款通知函，表明公司決定就未能達成溢利保證之事選擇全數現金賠償，並要求其於收到繳款通知函日期起計30日內支付賠償。
於周三(18日)，公司收到賣方及空中集團的回函，表明已經收到繳款通知函，對於公司為北京西瓜任命進行2020年6月1日至12月31日期間的審計工作之審計師提出異議，並表明未能確認公司提供的北京西瓜溢利或虧損數字。
公司指出，曾於2月20至29日與賣方及空中集團溝通，並提出任命北京西瓜審計師的建議，並要求其於2月28日或之前確認。惟截至2月28日，對方一直沒有確認。由於在限期前沒有收到其異議，因此公司視之為同意對北京西瓜審計師之任命。
公司會保留相關法律法規下的權利，以追討因2019年4月24日簽訂的收購北京西瓜投資協議產生的賠償，並將與法律顧問研究下一步可行方案。
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