【外匯點評】陳正犖：美元兌日圓或邁向100關

美元流動性問題是聯儲局專注要解決的核心部分，聯儲局不停出招向市場大幅度「放水」，但近日市場的大幅波動，不是一兩日之間可解決，市場資金若仍然緊張，美元則可能相對風險貨幣和避險資產，繼續出現顯著升勢。

不過我們認為，隨着英倫銀行和歐洲央行將啟動和聯儲局的貨幣互換，資金緊張的情況或可得以紓緩，美元或會掉頭回落，其他主流貨幣的壓力則可以減輕，對避險貨幣如日圓尤為有利。此外，日本央行亦增加美元供應，或令美元兌日圓有向下壓力，並仍然有可能下行至100的關口。

中線來說，因美聯儲將聯邦基金利率區間下方降至零，並重啟量寬計劃，則表示美國與世界其他地方的利率差距收窄，導致美元弱勢，同時短期美國與日本的資產購買規模走近，亦令日圓有升值壓力。

技術走勢上，美元兌日圓的相對強弱指數處於中性水平，短期或先行於104.46至108.24區間上落，下一支持和阻力或分別為101.19和109.32。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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