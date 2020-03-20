【股民熱話】幾時先至可以瞓身入市撈貨？

呢期股民問得最多的是，心儀股票跌到咁殘，咩位可以加注溝貨？又或者問，經已沽咗貨手持現金，係咪時候撈番隻心儀股份呢？總之，大家如今都未去到連本金都蝕光的地步，都算係一件可幸的事。不過，大家仍在想，大市跌得咁殘，點都有反彈，諗緊咩位可以撈番貨，在魚缸撈一畢。

筆者都唔係神仙，無法預估港股跌浪幾時、喺咩位見底，有呢個能耐就唔使再做鍵盤手！呢個客觀條件的限制，相信股民、專家都一樣。但筆者是要提醒大家，別再奢望可以「一注獨贏」。

當然，筆者唔否定，如今疫情仍在全球肆虐，資金瘋狂沽售所有資產套現流入美元避險，致使全球市場流動性緊張，各央行都要加大減息放水力度應急，但相信此情況不會長時間出現。以目前各國開始封城封國來看，預計4月會見到初步控制成效，但其他目前疫情已受控的地區，會否又會因為帶病毒的人流返轉頭而再度散播，則屬後話。

如是者，也許3月底4月初，會是一個時機。但當然，不要高估自己能力，以為可以成功估到一個底。不排除其後股市仍會有反覆，股民較務實的做法是定出一個目標區域分注收集心儀股份，盡量分散風險，且要持現貨，不要做孖展，做好長期作戰的心理準備。

須要強調的是，選擇分注行事的其中一個考慮，是萬一情況真係遠較預期惡劣，真係認為行動錯誤了，都不致於孤注一擲無得翻身，及時沽出已分注買入的持股止蝕，都未至於會一鋪清袋！若有反覆但未至於完全推翻信念，都可以睇定啲，等一等再落下一注，盡量拉低平均入貨價。當然，除了入市時間外，入市的對象亦十分之重要。

最後補充一句，短期金融市場尚處情緒市，波幅風險仍大，行事要謹慎，可以的話，盡量等疫情有受控的迹象，再見機行事，反正寧願買貴一點，都唔好做錯方向。

東網財經專欄作者 帥哥

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