【市前重點睇】道指收升188點　油價勁彈

●美匯指數高企102.75，港匯見7.761，離岸人民幣(CNH)低見7.163，美元兌日圓處111.29，歐元跌至1.0665，英鎊挫至1.15。金價低企1,470美元。布油漲至28.47美元，紐油飆上25.22美元。道指期貨跌約400點。

●全球最大對沖基金橋水創辦人、人稱「鱷王」的達利奧認為，新冠肺炎疫情大爆發，將令美國企業損失高達4萬億美元，會有很多人破產。

●未反映疫情！美2月領先經濟指標符預期。

●【飯碗不保】美國上周失業救濟申領人數跳升7萬人。

●美國10年期國債孳息率跌5.11點子，報1.1404厘。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報22,054點，升344點或1.56%。

●即月恒生指數夜期收報22,200點，升359點，高水491點，成交66,257張。

●紐約期油收報每桶25.22美元，升4.85美元或23.81%，創自1983年3月有紀錄以來最大單日升幅。布蘭期油收報每桶28.47美元，升3.59美元或14.43%。

●紐約期金收報每安士1,479.3美元，升1.4美元或0.09%。

●美國總統特朗普說，向來不喜歡公司股票回購，但很難阻止企業這樣做，而他會直接叫公司不要回購。

●歐洲央行行長拉加德表示，該央行將探索所有選項來幫助經濟應對此次衝擊，主要考慮到歐元區經濟的很大一部分已處於暫時癱瘓狀態。

●英倫銀行(即英國央行)緊急減息0.15厘，利率降至0.1厘，並將英國國債和企業債持有規模增加2,000億英鎊，至6,450億英鎊，大部分增持資產將是英國國債。

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