五龍電動車擬出售電動物流車業務

潛在出售代價將為2.6億美元(需就實際收到的訂金及免除集團與Chanje之間的股東貸款向下作不超過3,200萬美元之調整)，以及若干特定條款。公司將授予Chanje獨家全球權利(亞洲除外)以銷售、出售、製造、修改、授出許可並進一步增強及商業化物流電動車相關的知識產權。另促使商務車附屬公司與Chanje簽訂為期3年的汽車及零部件供應協議；以及轉讓Chanje之全球品牌權利予Chanje。有意購買方需分3期向Chanje支付總額為1,200萬美元之訂金。

五龍指，潛在出售可能會帶來2.6至3.6億美元的新資本，這將大大改善集團的財務狀況，使集團能夠償還及重組其大部分債務，將其再投資於未來產品的研發。

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