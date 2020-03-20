亞洲股市：韓、澳股曾飆3%至4% 日股休市

多國政府不斷出招救市，美股道指早段急插721點後「V彈」，收升0.95%重上2萬點；亞洲主要股市向好，韓、澳股早段曾抽升逾3%至4%，日本假期休市。

韓國央行行長李柱烈稱，現在的情況比全球金融危機時期更嚴峻，有很多穩定市場的可選方案，將在適當時候採取行動，重申目前外匯儲備水平合適；而與美國聯儲的互換協議有助於穩定外匯市場。

南韓首爾綜合指數高開40點或2.8%，至1,498點後續升，並一度升抵1,519點，升幅達4.2%。

澳股幾近平開後抽高，其後最多升過181點或3.7%，報4,991點，最新仍升逾130點或2.7%，至4,942點。板塊方面，地產股飆逾9%，金融及能源股均揚升超過4.5%。

澳洲聯儲銀行(澳洲央行)第一輪量化寬鬆將購買多達50億澳元的政府債券，包括於2022年7月、2023年4月、2027年11月及2028年5月到期的政府債券。

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