澳元匯率低水　墨爾本全新公寓入場費240萬港元

【特約報道】近日澳元兌港元的匯率進一步滑落，最新已跌至約4.3元水平，達到十七年低位，不少投資者已看準匯率優勢，部署動用資金進入該國，市場估計澳洲物業市場將成為資金停泊的首選。Ray White推介墨爾本一線華人區Doncaster的全新高端公寓項目Summit，預計於本年第三季交樓，項目坐落於Doncaster Hill，地勢居高，售價最平的入場單位約240萬港元，首期只需繳付樓價的一成，僅約24萬港元。項目本月初舉辦的展銷會反應熱烈，發展商隨即加推全球獨家單位，當中包括精選聯排別墅。

目前Doncaster獨立屋中位數已破百萬澳幣，而臨近Westfield周邊的獨立屋更高達200萬的天價，價格過高令很多當地年輕家庭未必負擔得起。項目Summit正可以更優惠的價錢吸客，滿足他們的「上車夢」。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，精明的投資者相信都已看到近期澳元匯率變得很優惠，近日更降至超低水平，相較2011年高位時的1澳元兌8.5港元，現時用港元入市買澳洲樓，如同取得六折優惠。

而且當地繼2019年三度減息之後，澳洲央行今年初又再減息，借貸成本再降，顯示政府催谷經濟決心，澳洲監管局放寬按揭壓力測試規定，令上車客可承造更高的按揭貸款。無論當地區民或投資者都加緊入市買物業，令一二手都熾熱，每周當地推出發售樓的樓盤，售出率可高達八成。

許氏指出，全新高端公寓項目Summit的所在地，為早年香港移民聚居的地區Doncaster，地勢居高，可享開揚城市風光，更擁有「風水寶地」美譽，受華人及一眾港人追捧。

區內配套齊全，設有大型購物中心Westfield，與項目步程距離僅2分鐘，而開車5分鐘則到達墨爾本最大華人區Box Hill。項目同時位處名校網區，周邊位置設有多家著名學府，包括Birralee Primary School、Doncaster Secondary Colleage及Primary School，同時也臨近Deakin University迪肯大學及Monash University，多年來備受當地港人以及留學生追捧。

Summit預計將會吸引不少來自區內及海外的捧場客，項目提供多元化戶型，包括一房至三房戶，更設有罕見的Loft複式單位。項目一房戶實用面積666至670方呎，兩房戶則為818至1,277方呎，至於三房戶介乎1,090至2,655方呎。

最平的單位售價為約240萬港元，首期只需繳付樓價的一成，所有單位均提供車位，買家可獲贈全屋窗簾，發展商更會為海外買家繳付海外買家申請費(FIRB)申請費。此外，由於項目興建進度良好，預計買家可以在今年年底前收標。

他又指出，Summit已是約一個月內第二次推售，上次推出時反應熱烈，不少買家是當地居民，熟悉環境和情況，一心買來先收租，將來回流當地再自用，故上次很多單位已被搶購。不過上次向隅的買家不用擔心，因為發展商今次加推全新一批獨家單位予Ray White 香港的客人，本周末展銷會將讓買家優先選購。

此外，該樓盤未來前景及升值潛力不容忽視。許氏表示，樓盤所在地距離離墨爾本市中心約20分鐘車程，交通四通八達，而當地政府計劃斥資500億澳元打造的一條貫穿墨爾本外城區各大火車站的超級火車線，新火車線路更將會落戶Doncaster，預計將令區內房產售價爆發力逐步擴大。

問及澳洲樓市走勢，許嘉宇表示，自去年年中澳洲大選完結後，該國樓市進入強勁的上升勢頭，其中去年第四季墨爾本樓價更錄得6%的漲幅。他又指出，今年該國各大首府城市樓價繼續保持上升動力，一月份全線向上，而墨爾本更獲大型金融機構滙豐銀行提高一倍升幅，料該城市今年可錄得10至14%的樓價增長。

他表示，目前全球經濟狀況充斥不明朗因素，世界各地的投資者正在尋找穩健的投資機會，認為現時澳元已處於極低水平，匯率跌至近十年的新低，相信可吸引海外資金流入。

他又表示，Doncaster的住宅物業市場與跟香港藍籌屋苑一樣，住戶以中產家庭為主，屬傳統住宅區，區內約一半樓宇已經供斷樓，反映業主防守力強。他又補充，區內人口分布中，有兩成為單身人士，該類單身人士料由區內本地家庭衍生出來，反映即使沒有外來需求，該區本身已有不少來自當地家庭的購買力，料抗跌力不俗。

為保障參與人士衞生安全，大會更特別安排分時段分流措施，設立獨立一對一諮詢房間，有興趣人士可於網上提前預約。

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墨爾本 Summit Doncaster 展銷會

日期: 3月21至22日 (周六至周日)

時間：上午11時至下午7時 (周六、日)

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題: 墨爾本樓價升幅領先全國-最新上車攻略

時間：下午3時

電話：2376 1088