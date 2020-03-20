【專家點評】古勝：吼買騰訊　不妨等埋首季業績

新冠肺炎肆虐全球，為咗截斷病毒的傳播途徑，愈來愈多國家宣布鎖國。人類過去數十年享受全球化帶來的便利及好處，勢估唔到一場絕世瘟疫降臨，短短兩個月就化為烏有。全球退回各自為政的地步，就連國境早已模糊的歐盟，各成員國都重新喺邊界進行檢疫。雖然疫情終究會過去，但全球化進程受挫，未來世界格局勢必重整，最顯然易見的是中美兩國經濟逐步脫鈎已如箭在弦，中國能否應對產業供應鏈外遷，將會成為未來經濟發展的關鍵。

將來的事變數太多，非三言兩話可以講完，老古亦唔想太悲觀，不如睇番啲好消息。一月底率先封城、封村的中國，近期疫情似乎受控，尋日更傳來湖北再無新增確診個案。中國係咪成功抗疫？相信大家心中自有判斷，但無可否認是疫情的確改善。以小見大，喺各國跟隨中國進行封城抗疫後，預期未來兩個月全球疫情將受控。未知是否近日跌幅過巨，抑或受此消息帶動，港股由昨上午一度大冧5%跌逾1,100點，最終收報21,709，跌幅收窄至2.6%。

睇番騰訊周三公布的去年業績算是不過不失。純利錄933.1億元人民幣，按年升18.53%，派末息期1.22港元。惟內地今年初新冠肺炎已開始肆虐，雖然管理層大派定心丸，話新冠肺炎疫情推高咗視訊及遊戲等消費額，亦促進企業微信及會議等程式應用。但內地大範圍的經濟活動停擺，難免影響經濟增長及居民消費能力，缸邊友宜等埋騰訊今年首季業績再行定奪。

睇其走勢，騰訊目前股價重回去年10至11月的上落區間頂部，即340元附近，若然守穩此區間，後市有望展開反彈，短線上望3月12日的下跌裂口約370元。向下宜守314元，否則或下試250周線約280元水平。

東網財經專欄作者 古勝

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