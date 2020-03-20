【即市分析】港燈跌到咩位最值博？

睇番走勢，港燈過去3年屬於大型上落市，下方大位在7元水平，上方阻力為8元，目前該股正值調整期，受制3月11日至今的降軌，短期趨勢向淡，建議大家睇定啲。未來若能於7.3元附近企穩，可考慮分注收集，中線上望8元，向下跌穿7元止蝕。

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