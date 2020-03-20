【即市分析】港燈跌到咩位最值博？
2020年03月20日 09:15
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東網財經專欄作者桃桃：傳統上認為低息環境利好公用股表現，不過以近日很多公用股都面臨重估風暴，股價紛紛見52周低，可見傳統智慧都未必啱晒。當中以港燈(02638)的股價相對硬淨，集團早前公布去年業績賺23.27億港元，按年跌23.72%，現價往績股息率逾4厘，估值吸引。
睇番走勢，港燈過去3年屬於大型上落市，下方大位在7元水平，上方阻力為8元，目前該股正值調整期，受制3月11日至今的降軌，短期趨勢向淡，建議大家睇定啲。未來若能於7.3元附近企穩，可考慮分注收集，中線上望8元，向下跌穿7元止蝕。
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